WhatsApp lança verificação de conta para empresas

Após rumores e vazamentos há algumas semanas, as contas verificadas no WhatsApp já são uma realidade. Nesta segunda-feira (28), o mensageiro anunciou a liberação da novidade ainda em versão Beta, junto com um conjunto de funcionalidades dedicadas a usuários corporativos. A ideia é que essas funcionalidades se unam, mais adiante, para o lançamento de um sistema de pagamentos, que vai permitir a transferência de dinheiro pelo próprio mensageiro.

Tudo começa com as contas verificadas, já disponíveis na versão Beta do aplicativo para Android. O WhatsApp afirma que alguns dos usuários corporativos já receberam suas aprovações, que servem para assegurar usuários de que eles estão recebendo atendimento e orientações dos perfis oficiais. Isso poderá ser observado pela adição de um “check” verde ao lado do nome de usuário.

Caso o usuário tenha o número cadastrado em sua agenda, o nome registrado será exibido. Do contrário, ele verá aquele que foi colocado pela própria companhia. Em todos os casos, a indicação de verificação aparecerá no topo da janela de conversas, de forma a indicar a legitimidade do perfil.

As janelas de conversa também terão funcionamento diferenciado. As mensagens enviadas pela conta corporativa aparecerão em um balão amarelo, mais um indicativo de verificação, e tanto elas quanto aquelas mandadas pelo usuário não poderão ser apagadas, como forma de garantir a integridade dos atendimentos e negociações.

Desde já, o WhatsApp informa que a funcionalidade ainda está em estágio de testes, portanto a verificação só está disponível para um pequeno número de empresas convidadas a participarem do piloto. O time responsável pelo mensageiro também não comentou de que maneira os interessados poderão obter verificações para si.

Junto com o lançamento em versão Beta, vieram rumores de uma nova seção no perfil corporativo, que trará mais informações além do número de contato e foto. Usuários empresariais verificados como tal poderão incluir endereço, e-mail de suporte, site e links para outras redes sociais em uma seção exclusiva, como forma de prestar mais auxílio aos usuários por meio da plataforma e dar mais opções de contato.

A chegada dos novos recursos, entretanto, não serviu para confirmar rumores anteriores de que usuários corporativos verificados passarão a utilizar um aplicativo dedicado para contato com seus clientes. Por enquanto, pelo menos, todas as novidades foram integradas à versão Beta do WhatsApp tradicional. O mesmo deve valer para o recurso de transferência de dinheiro, mas a empresa não falou sobre o assunto nem deu uma previsão de liberação da plataforma de pagamentos.

Fonte: Gadgets 360

