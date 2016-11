WhatsApp libera chamada de vídeo

O WhatsApp liberou nesta segunda-feira, 14, um novo recurso de chamadas em vídeo. Em teste desde o final de outubro, a função já está disponível para aparelhos com sistemas operacionais Android, iOS e também para o Windows Phone.

Segundo a assessoria do WhatsApp no Brasil, a atualização pode demorar alguns dias para chegar a todos os usuários brasileiros.

Para usar as chamadas de vídeo, o sistema será bastante parecido com o atualmente utilizado com as chamadas de voz. Para começar uma chamada, basta acessar a tela de mensagens com o seu contato específico e clicar no símbolo do telefone – na sequência, um menu será aberto pedindo para o usuário escolher entre chamada de voz ou de vídeo. O sistema é parecido com o Skype e o Duo, do Google.

Utilizado por mais de 1 bilhão de pessoas, o WhatsApp já havia começado a realizar testes de vídeo no início do ano, mas durante um curto espaço de tempo.

(Com informações de Estadão)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

