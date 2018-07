WhatsApp libera chamadas de grupo com áudio e vídeo para todos

Ferramenta de comunicação funciona em Android e iPhone

(Foto: tech Tudo) – Os participantes do WhatsApp ganham, a partir desta noite, uma nova maneira de se comunicar: o mensageiro libera as chamadas em grupo com áudio e com vídeo. Diversos usuários podem participar simultaneamente das videoconferências, com os mesmos recursos que fizeram do Skype um aplicativo importante no mundo dos PCs. A novidade vale para Android e iOS, o sistema do iPhone.

Adeptos da edição de testes do mensageiro, chamada de WhatsApp Beta, têm acesso à ferramenta desde junho. No entanto, nesta segunda-feira ocorre o anúncio global. Só no Brasil há mais de 120 milhões de usuários de WhatsApp. Outro mercado importante, a Índia soma mais 200 milhões de integrantes do chat.

O mensageiro mais popular do país não é o primeiro a oferecer videochamada. Recentemente foi a vez do Snapchat apresentar recurso similar, com capacidade máxima para 16 pessoas. Durante a fase de testes, as conferências em grupo do WhatsApp tiveram limite de quatro participantes. O mensageiro confirmou ao TechTudo que este é o limite no lançamento da ferramenta.

“Nossos usuários gostam tanto deste recurso que passam mais de 2 bilhões de minutos por dia em chamadas”, disseram os responsáveis pelo app sobre as chamadas de áudio e vídeo com apenas uma pessoa do outro lado da linha.

Por: tech Tudo 31 de Julho de 2018 às 07:12

