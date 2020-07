WhatsApp libera duas novas funções para os usuários; confira

Empresas poderão compartilhar catálogos de produtos e serviços | Foto: Divulgação

Recursos estão disponíveis para os sistemas Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou duas novas funcionalidades para os usuários. Novos recursos da versão Business estão disponíveis para os sistemas Android e iOS.

Como revelado, o código QR funciona como a porta de entrada digital de uma empresa facilitando o primeiro contato de um cliente.

“Agora basta escanear o código QR na vitrine de uma loja, em uma embalagem ou em um recibo para iniciar uma conversa com uma empresa no app”, detalhou.

Ao escanear um código QR, o usuário verá uma mensagem predefinida pela empresa para que ele possa iniciar a conversa no WhatsApp.

“Com as ferramentas de mensagem da versão Business, as empresas podem enviar informações rapidamente, como compartilhar seu catálogo, e tornar a conversa mais dinâmica”, explica a plataforma.

Ainda segundo o app, com o catálogo, as empresas podem exibir e compartilhar os produtos e os serviços que oferecem, o que pode ajudá-las a fechar vendas.

Para que as pessoas possam descobrir produtos e serviços com ainda mais facilidade, as empresas agora podem compartilhar os links do catálogo e de itens individuais em sites, no Facebook, no Instagram e em outras plataformas.

“Além disso, os clientes também podem compartilhar os links do catálogo ou de itens com amigos e familiares por meio do app de mensagens ou por outras plataformas”, detalhou.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...