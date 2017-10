WhatsApp libera função para apagar mensagens enviadas por engano

Aguardada por muitos, função exclui mensagem também para os destinatários

O WhatsApp começou a liberar um recurso que permite apagar – também para os destinatários – mensagens enviadas por engano ou que geraram, digamos, algum tipo de arrependimento, segundo o site oficial da empresa.

Aguardada por muitos, a função faz com que, no lugar da mensagem excluída em uma conversa ou grupo, apareça para o contato a frase: “Esta mensagem foi apagada”. Da mesma forma, se a frase aparecer na conversa de um usuário, significa que o remetente decidiu remover a mensagem.

Só é possível deletar uma mensagem até sete minutos depois do envio, explica a página de perguntas e respostas do site do WhatsApp. Para usar o recurso, é preciso tocar e segurar a mensagem, selecionar a função “Apagar” e, em seguida, “Apagar para todos”.

Versão atualizada

Até agora, só era possível apagar mensagens no WhatsApp para o usuário que a enviou. Ou seja, os destinatários ainda podiam vê-las em suas janelas de conversa.

Para que a nova função funcione e as mensagens sejam efetivamente apagadas para todos, o remetente e os destinatários precisam ter a versão mais atualizada do WhatsApp para Android, iPhone e Windows Phone.

O WhatsApp não informou quando a função estará disponível para todos os usuários. Também não há informações sobre o funcionamento do recurso no WhatsApp Web, versão do aplicativo para computadores.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

