Whatsapp muda e libera função que esconde status ‘online’

Novidade permite marcar mensagem como lida sem ficar visível para os contatos

(Foto: Paulo Alves/TechTudo) – O WhatsApp Beta para Android traz uma nova forma de marcar mensagens como lidas sem precisar abrir o aplicativo. Ao receber uma notificação, usuários da versão experimental do mensageiro podem tocar em um botão que exclui a notificação e, ao mesmo tempo, elimina o aviso de conteúdo não lido da lista de chats. A novidade ainda não está disponível para iPhone (iOS) e nem na versão estável para Android.

A função se baseia em uma característica do sistema, e já estava presente de modo similar em outros apps, como o rival Telegram. Ao acionar o recurso, o usuário não fica online, mas envia a confirmação de leitura se o duplo check azul estiver ativado. O botão surgiu no WhatsApp Beta 2.18.232, testado pelo TechTudo em um Galaxy S8 com Android 8 Oreo. Veja como funciona.

Passo 1. Além de ser usuário do WhatsApp Beta, é preciso atualizar o aplicativo para ter a nova função. Para verificar, abra as configurações e toque em “Ajuda”.

Passo 2. Em “Dados do app”, veja se está instalada a versão 2.18.232 ou posterior do aplicativo.

Passo 3. Depois de atualizado, o WhatsApp Beta começará a exibir um novo botão “Marcar como lida” nas notificações de nova mensagem. O botão aparece tanto no alerta pop-up que surge na tela quanto na área de notificações.

Passo 4. Ao tocar no botão, a notificação some imediatamente. O remetente não chega a ver que você ficou online, mas recebe o duplo visto azul se a função de confirmação de leitura estiver ativada – saiba como desativar.

