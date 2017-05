WhatsApp: novo golpe no aplicativo envolve o futebol

Está sendo aplicado no WhatsApp mais um golpe, que tem como principal foco o futebol. Através de uma mensagem enviada no aplicativo, o usuário é convidado a participar de uma promoção para personalizar o fundo do seu WhatsApp com o tema do seu time favorito.

Alerta da empresa de segurança digital, PSafe, diz que este sistema leva para um programa pago de SMS. Este por sua vez, solicita aos usuários que compartilhem a possibilidade de ter o seu time no fundo das conversas com amigos ou grupos no WhatsApp, para após preencherem os seus dados personalizando assim o aplicativo. Estes dados ficam coletados no app e podem ser usados por terceiros.

Segundo a PSafe, até o momento o golpe já foi aplicado com 400 mil torcedores do Flamengo, com 382 mil torcedores do Palmeiras e 358 mil do Corinthians. Com estes, um total de 15 clubes de diferentes estados brasileiros já foram pegos pelo golpe.

Por oficinadanet.com.br

