WhatsApp para iPhone agora roda vídeos do Facebook e Instagram

O WhatsApp ganhou uma nova atualização para quem usa os dispositivos da Apple. Agora, o serviço de mensagem consegue abrir vídeos do Facebook e do Instagram dentro do próprio aplicativo.

Quem quiser ter acesso logo as novidades é só baixar a versão 2.18.51, já disponível na Apple Store.

E funciona assim: quando alguém te enviar um link com um vídeo de uma das duas redes sociais, uma imagem representativa vai aparecer dentro do WhatsApp. É só clicar no player e o vídeo começa a rodar dentro do aplicativo.

Até então, o usuário era redirecionado para uma outra página para conseguir visualizar os vídeos compartilhados.

Outra coisa legal é que o vídeo agora não para de rodar quando você muda de conversa. Você pode escolher se quer que ele rode um pouco mais para a direita, para a esquerda, acima ou abaixo de suas mensagens.

Mais poder para o administrador

Outro recurso que pode agradar muita gente nesta nova versão é que o administrador de um grupo pode remover o status de administrador de outros participantes.

Ou seja, se um amigo estiver tumultuando as conversas, você consegue tirar o controle dele. É só ir na tela “Dados do Grupo” e selecionar “Remover como Admin“.

Fonte: uol

