WhatsApp passa a avisar quando mensagem recebida foi encaminhada

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp anunciou nesta terça-feira (10) a introdução de uma nova ferramenta que permite aos usuários saber se uma mensagem recebida foi encaminhada a partir de outra conversa. A funcionalidade tem o objetivo de evitar a disseminação de boatos como a que levou ao recente linchamento de várias pessoas na Índia após a circulação de falsas acusações de que estariam envolvidas no tráfico de crianças e já estava em testes pela empresa de tecnologia.

De acordo com a assessoria de imprensa do WhatsApp citada pelo site de notícias G1, o recurso está sendo liberado gradativamente para os usuários. Em comunicado publicado em sua página na internet, a empresa informa que para visualizar a etiqueta de “encaminhada” é necessário ter a atualização mais recente do aplicativo no telefone. Segundo o WhatsApp, a indicação de que a mensagem foi encaminhada “ajudará a determinar se um amigo ou familiar realmente escreveu a mensagem que enviou ou se a mesma veio originalmente de outra pessoa”.

Falha em celulares da Samsung faz aparelho enviar fotos sem permissão

“O WhatsApp se importa profundamente com sua segurança. Encorajamos você a pensar antes de compartilhar mensagens que foram encaminhadas”, acrescenta o texto no site da empresa.

Esta não é a única iniciativa do Whatsapp para conter a disseminação de boatos que levou às mortes na Índia nesta terça. Hoje a empresa também publicou anúncios em importantes jornais do país em que pedia aos usuários que chequem as informações antes de compartilhá-las e tenham cautela para evitar a disseminação de notícias falsas.

“Juntos nós podemos combater informação falsa”, diz o anúncio de página inteira em alguns grandes jornais de língua inglesa da Índia, parte da série que também vai ser publicada em jornais em idiomas regionais.

– Nós estamos começando uma campanha educativa na Índia sobre como identificar notícias falsas e rumores – disse um porta-voz do WhatsApp em comunicado. – Nosso primeiro passo é colocar anúncios em jornais em inglês e hindi e diversos outros idiomas. Nós vamos avançar esses esforços.

Espancamentos e mortes incitadas por mensagens falsas na Índia, maior mercado do WhatsApp com mais de 200 milhões de usuários, causaram um pesadelo de relações públicas, levando autoridades a pedirem uma ação imediata da empresa.

