WhatsApp permite baixar de novo fotos e vídeos antigos

WhatsApp permite baixar novamente mídias apagadas do aparelho (Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo)

OWhatsApp passou a permitir o download de fotos e vídeos que foram apagados pelo usuário. A novidade faz parte do mensageiro para Android, desde que o smartphone esteja com a versão 2.18.106 ou posterior. Funciona da seguinte forma: mesmo depois de remover uma mídia, o dono do aparelho pode refazer o download do conteúdo. A mudança beneficia a limpeza de memória do smartphone, pois mantém a possibilidade de acessar o conteúdo novamente no futuro.

Em teste conduzido pelo TechTudo, o WhatsApp liberou baixar mídias recebidas há cerca de quatro meses. Fotos e vídeos apagados antes desse período emitem um alerta solicitando que o usuário peça o reenvio ao remetente. A nova função não está disponível na edição do WhatsApp para iPhone (iOS).

Anteriormente, usuários perdiam acesso a fotos e vídeos recebidos no aplicativo caso os arquivos fossem removidos do celular. Isso dificultava o trabalho de apps que limpam o armazenamento do telefone, obrigando usuários a perderem acesso às mídias do WhatsApp.

Com a mudança, usuários de Android poderão esvaziar a memória ou apagar manualmente a pasta de mídias do aplicativo sem se preocupar em perder acesso ao conteúdo. Para funcionar, a recuperação de mídia requer que a miniatura da imagem ou vídeo ainda esteja presente na conversa.

Mídia muito antigo não pode ser baixada novamente; WhatsApp avisa sobre “falha no download” (Foto: Reprodução / TechTudo)

Mídia muito antigo não pode ser baixada novamente; WhatsApp avisa sobre “falha no download” (Foto: Reprodução / TechTudo)

Não é possível realizar o download novamente se a mensagem for apagada diretamente no chat. Segundo o site WABetaInfo, especializado em informações sobre o aplicativo, quando uma mídia é removida diretamente no WhatsApp, o aplicativo exclui o arquivo dos seus servidores, impedindo a recuperação.

Como fazer print de conversas inteiras no WhatsApp

Segurança e privacidade

A possibilidade de recuperação de mídia confirma que o WhatsApp preserva os arquivos dos usuários em seus servidores mesmo após o download no celular. A empresa já mantinha o conteúdo por 30 dias se o usuário ainda não tivesse feito o download. Agora, o prazo é estendido para cerca de quatro meses e vale também para quem já baixou, mas apagou o arquivo do smartphone.

Vale lembrar que a cópia de imagens e vídeos nos servidores do WhatsApp não invalida a criptografia de ponta-a-ponta, que também está em funcionamento no WhatsApp Business. Dessa forma, dados mantidos para recuperação futura só podem ser acessados por quem faz parte da conversa.

Com informações: WABetaInfo

Por Paulo Alves, para o TechTudo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...