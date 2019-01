Whatsapp permite responder mensagens de grupo de forma privada

A nova atualização está disponível para os sistemas Android e iOS (Foto: Fotos Públicas)

Agora já é possível responder de forma particular em um grupo de Whatsapp. A nova função chegou na nova atualização do aplicativo para os sistemas Android e iOS.

O feito, até então, não era possível. Antes o usuário precisava comentar particularmente com alguém uma mensagem enviada a um grupo indo diretamente na janela do contato e iniciando uma conversa.

Agora basta selecionar o contato e clicar no botão ‘responder em particular’, que o usuário será automaticamente redirecionado.

Primeiro abra o WhatsApp e procure as conversas do grupo. Toque na mensagem da sua escolha para selecionar o contato que quer responder. Depois toque no ícone de três pontos e a opção surgirá!

