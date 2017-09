WhatsApp proíbe uso de três emojis em seu nome de usuário; entenda

O WhatsApp começou a barrar a utilização de três emojis no nome que os usuários escolhem para estar associados ao seu perfil. A empresa decidiu fazer isso após a implantação dos perfis verificados, criados para permitir interação direta com empresas.

A mudança começou com a versão 2.17.352 do aplicativo, que por enquanto só chegou para os usuários no grupo de testes em beta. Essas pessoas já não podem mais ter três emojis associados ao sinal de visto.

O WhatsApp já anunciou seus planos para tornar sua plataforma mais atraente para empresas, que poderão usar o serviço como canal de relacionamento com clientes; uma forma de tentar ganhar dinheiro com o aplicativo sem embutir publicidade. As companhias que optarem por esse recurso ganharão uma marcação verde ao lado de seu nome de perfil, que permitirá que usuários saibam que estão se comunicando com a empresa e não com um farsante, como acontece com páginas verificadas no Facebook e no Twitter.

A alteração também vale se você já tiver um desses emojis em seu nome de perfil no WhatsApp. O aplicativo removerá o símbolo de qualquer um que tenha um dos três emojis proibidos em seu nome.

Fonte: Portal do Holanda.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

