WhatsApp testa função para apagar mensagens enviadas por engano

Embora os desenvolvedores do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp ainda não tenham revelado os detalhes e características da próxima atualização do programa para dispositivos móveis, foi descoberto em uma versão Beta disponível que o aplicativo irá permitir que os usuários apaguem mensagens enviadas.

Tal característica, ainda inédita no WhatsApp, está disponível em versão beta para o sistema iOS 2.17.1.869 para iPhone e foi descoberta pelo usuário do Twitter WABetaInfo. A novidade da função é que, além de excluir mensagens no telefone do remetente, também será possível apaga-las no celular do destinatário. Neste caso, o texto original, escrito por engano ou impulso embriagado (quem nunca?), será substituído pela mensagem “o remetente revogou a mensagem”, independentemente de o destinatário tiver lido o original antes ou não.

Embora não seja certo que esta nova opção vá estar disponível na próxima atualização do WhatsApp, normalmente as funções experimentadas nas versões Beta acabam sendo adotadas.

Além disso, o mesmo usuário do Twitter descobriu que também será possível editar as mensagens já enviadas.

Por Sputnik Brasil

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

