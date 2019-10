WhatsApp testa mensagens que se apagam automaticamente

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

E a medida também está em linha com o que vem acontecendo com o próprio WhatsApp. O aplicativo liberou a possibilidade de apagar mensagens enviadas. Inicialmente, a operação podia ser feita apenas até sete minutos após o envio, mas o período foi aumentado para uma hora, oito minutos e dezesseis segundos.

As mensagens que se apagam automaticamente estão sendo introduzidas em outras plataformas, como uma medida para aumentar a privacidade dos usuários. O aplicativo de mensagens Telegram, rival do WhatsApp, já adotou medida semelhante. Até o mesmo o Gmail possui função semelhante.

