WhatsApp Web ou Android Mensagens no PC?

Apesar do visual semelhantes, aplicações têm funções diferentes

(Foto: Tech Tudo) – O Android Mensagens para Web é uma plataforma do Google que permite receber e enviar mensagens SMS através de um navegador no computador. A novidade chama a atenção por ter um visual e uma série de funções muito semelhantes àquelas oferecidas pelo WhatsApp Web. Entretanto, um olhar mais atento mostra que as ferramentas apresentam distinções entre si, como a tecnologia usada para a transmissão de conteúdo, o modo como protegem seus usuários, a concepção de grupos, entre outras. Confira a seguir as principais diferenças entre os programas e escolha qual você deve usar.

1. Pagamento de SMS por mensagem enviada

O WhatsApp Web usa somente os dados da rede móvel e Wi-Fi para o envio e recebimento de mensagens. Já o Android Mensagens para Web, além do 4G/3G ou Wi-Fi, consome ainda o pacote de SMS do plano de telefonia ou efetua a cobrança de valor por cada texto/arquivo. Isso porque a ferramenta do Google envia um SMS através de uma conexão do computador para o celular vinculado, através da tecnologia RCS, como se o usuário estivesse trocando conteúdos via celular. O padrão de comunicação já está disponível no Brasil para clientes das operadoras Claro, Oi e Vivo.

2. WhatsApp Web tem status

Os serviços online dos mensageiros apresentam layouts e funções semelhantes, entretanto o WhatsApp Web sai na frente com o seu “Status”. O recurso, que se assemelha ao Instagram Stories e Facebook Stories, permite aos usuários conferirem vídeos curtos, fotos e mensagens de texto criados por seus contatos, que ficam no ar por um período de 24 horas. É uma ferramenta que confere uma pegada de rede social à aplicação.

3. WhatsApp Web permite enviar vários tipos de arquivos

Apesar de a versão web do Android Mensagens facilitar a vida do usuário, permitindo, inclusive, o envio de vídeos, imagens e músicas por MMS, o serviço fica bastante aquém do rival. O WhatsApp Web garante a troca de uma maior variedade de conteúdos, como documentos (por exemplo, .doc, .txt, .xls, entre outros), fotos e vídeos do arquivo ou feitas com a própria câmera do computador, além do número telefônico de outros contatos. A plataforma permite ainda a gravação e transmissão de áudios,função que não é oferecida pela ferramenta do Google.

4. Android Mensagens tem adesivos

Os usuários do WhatsApp Web têm a opção de responder mensagens de forma divertida com emojis ou GIFs animados. No entanto, quem utiliza o Android Mensagem para Web pode optar, além dos emojis, pelos adesivos. Ao todo, estão disponíveis 160 stickers temáticos animados, que são recebidos pelos contatos sob a forma de MMS (sigla para Multimedia Messaging Service ou Serviço de Mensagem Multimídia, em livre tradução).

5. Modos diferentes de criação de grupos

As duas aplicações web permitem criar grupos de bate-papo, no entanto, essa ferramenta tem funções um pouco diferentes em cada uma delas. No Android, o recurso serve para que uma mesma mensagem seja enviada para várias pessoas, mas as respostas a ela são recebidas somente pelo emissor do texto inicial – os participantes do grupo não interegem entre si. Diferentemente, no WhatsApp Web, todos os membros de um grupo são capazes de mandar, receber e visualizar as respostas uns dos outros.

A possibilidade de destinar um mesmo conteúdo para diferentes pessoas e receber respostas individuais existe somente na versão mobile do WhatsApp e a função é chamada de Transmissão e, não, de grupo.

6. Ignorar no Android Mensagens é mais fácil

Se há um contato inconveniente enchendo sua caixa de mensagens indesejáveis, por que não ignorá-lo? Ambas as plataformas oferecem esse recurso, mas, na do Google, ele está bem à vista de todos: basta tocar no símbolo de um sino, situado na parte superior da janela de bate-papo. No WhatsApp, o recurso está escondidinho entre as opções oferecidas dentro do ícone de três pontinhos também na tela da conversa com a persona non-grata.

7. Qualquer pessoa com Android pode receber as mensagens

O Android Messenger Web sai na frente por permitir o envio de mensagens para todos os usuários Android, uma vez que o app já vem instalado em smartphones com a plataforma. A fabricante alerta, entretanto, que algumas funções são compatíveis apenas com o Android 6.0 e versões posteriores. Já no WhatsApp Web, a conversa só pode ser efetuada com pessoas que também tenham a aplicação.

8. Mensagens encriptadas de maneiras distintas

O WhatsApp garante que as mensagens trocadas através de seu serviço são criptografadas de ponta a ponta. Isso significa os textos e arquivos são enviados sob a forma de um código e só podem ser lidos e visualizados por quem os envia e recebe.

Já a tecnologia RSC usada pelo Android Mensagens Web não oferece a opção de criptografia, mas o Google assegura que as últimas conversas, os contatos e outras configurações são encriptados e armazenados em cache no navegador. Após 14 dias de inatividade, a conta é desconectada automaticamente por motivos de segurança, sendo necessário realizar novo login via código QR.

Por: Tech Tudo 3 de Julho de 2018 às 07:22

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...