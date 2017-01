Wi-Fi: recupere a senha esquecida em quatro passos

Nem é preciso recorrer a aplicativos, o sistema operacional guarda a palavra

As senhas do Wi-Fi são tão complexas quanto desejadas. Os números gigantes reunidos a letras que, geralmente não significam nada, pois são entregues pelas operadoras de telefonia, geralmente ficam em um adesivo embaixo do roteador. Mas nem sempre é assim, o que aumenta as chances de perder a desejada senha.

O que fazer? Para começar, não desesperar. A recuperação da senha do Wi-Fi pode ser feita em quatro passos simples – dispensando até mesmo aplicativos que descobrem as ditas palavras secretas. É porque os sistemas operacionais guardam esses passes. O UOL Tech listou como os usuários do Windows 10 podem fazer.

Primeiro é preciso acessar o Wi-Fi. O caminho é pela barra de ferramentas. Ao encontrar o ícone, precisa-se clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção de “Abrir Central de Rede e Compartilhamento”.

O segundo passo é procurar por “Conexões” e clicar na conexão pretendida (ela deve ter o nome da casa em que mora ou do provedor de internet, seguido por um número). Dentro do Wi-Fi, clique em “Propriedades da conexão sem fio” e depois em “Segurança”. A senha estará na caixa “Mostrar Caracteres”.

