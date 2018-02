Wilstermann devolve 4 a 0, mas Vasco leva vaga nos pênaltis

(Foto: Aizar Raldes/AFP) -Cruz-maltino, que tinha vantagem da ida, leva quatro gols na Bolívia, mas consegue avançar de fase após Martin Silva defender três pênaltis

O Vasco viu o Jorge Wilstermann devolver o 4 a 0, na partida da noite desta quarta (21), no estádio Olímpico Pátria, em Sucre, na Bolívia, e foi obrigado a disputar a vaga nas cobranças de pênaltis. O goleiro Martin Silva defendeu três pênaltis e colocou o cruz-maltino na próxima fase da Taça Libertadores. Agora, o Vasco ocupa a vaga do Grupo 5, que tem Cruzeiro, Racing e Universidad de Chile.

Tranquilo demais com a vantagem, o cruz-maltino começou mal, sem se encontrar em campo, e levou três gols em 16 minutos. O primeiro do Jorge Wilstermann veio aos 5, com Zenteno de cabeça, após uma cobrança de escanteio de Serginho. Um minuto depois, de novo na bola alta, veio o 2º, com Pedriel, de cabeça, após jogada de Serginho na esquerda.

Os donos da casa, com a altitude a seu favor, continuaram pressionando. Chávez quase fez, após jogada de Serginho com Álvarez, aos 14. Dois minutos depois, numa jogada muito parecida, de novo na esquerda com Serginho, veio o 3º, marcado por Cháves.

O Vasco só foi chutar a gol pela primeira vez aos 19, com Evander, numa finalização forte, de longe. O goleiro defendeu em dois tempos. A melhor jogada do cruz-maltino no 1º tempo foi em tabela entre Henrique e Evander, que arriscou da entrada da área, aos 43. Na volta do intervalo, Evander ainda teve boa chance, aos 8, chutando sobre o gol, após cruzamento de Desábato na linha de fundo.

Pesadelo dos cruz-maltinos, novamente Serginho, agora em cobrança de falta, colocou Zenteno em ótima posição para, mais uma vez, concluir de cabeça, aos 25, e levar a partida para os pênaltis.

Rildo foi derrubado na linha da área e reclamou de pênalti, mas o juiz deu falta. Pikachu cobrou mal e desperdiçou. Aos 38, Thiago Galhardo foi expulso, após cair na catimba de Serginho e jogar a bola no rosto do rival na frente do juiz.

Alex Silva levou perigo aos 42, após cobrança de escanteio de Serginho na segunda trave, mas não teve jeito: o destino da partida seriam os pênaltis.

Cobranças de pênaltis

Na decisão por pênaltis, o Vasco começou batendo e fez o primeiro, com Andrés Rios, na esquerda do goleiro Arnaldo Giménez, que caiu para a direita. Na sequência, Lucas Gaúcho cobrou e o goleiro Martin Silva defendeu, dando a vantagem ao cruz-maltino.Yago Pikachu foi o segundo a cobrar e bateu muito bem, na gaveta direita, sem chances para o goleiro. Melgar, na sequência, diminuiu para o Jorge Wilstermann. Desábato foi o terceiro a bater e mandou a bola na trave direita. Mas Martin Silva espalmou a cobrança de Meleán e garantiu a vantagem cruz-maltina.

Wellington assustou os cardíacos: a bola bateu na trave esquerda do goleiro e entrou. Na sequência, Jorge Ortiz converteu e manteve o Jorge Wilstermann vivo no jogo. A decisão ficou nos pés de Rildo, mas o atacante deu uma paradinha e acabou perdendo: Arnaldo Giménez conseguiu defender.

A classificação cruz-maltina veio com Martin Silva, que defendeu o pênalti seguinte, cobrado por Alex Silva.

