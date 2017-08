Wlad diz que tatuagem era falsa e bebia cachaça quando foi enganado

Fonte: DOL Com informações do Estadão. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

“Ele estava simulando que estava furando e não estava… Eu estava tomando cachaça com jambu, que é a nova moda no Pará, e não estava sentindo nada… Eu estava achando que estava tatuando e não estava”, disse à reportagem.

A polêmica tatuagem do deputado federal Wladimir Costa (SD-PA), feita em homenagem ao presidente da República, Michel Temer, não existe mais. O parlamentar confirmou em entrevista ao Estadão nesta quarta-feira (9) que o desenho saiu com água e sabão.

