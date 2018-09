Wladimir Costa e Mário Couto candidatos ao senado tem registros indeferidos pelo TRE

Eleições 2018 no Pará-Candidatura ao senado de Wladimir Costa, do Solidariedade, é indeferida pelo TRE-PA

Com o indeferimento da candidatura, Wladimir fica impedido de praticar os atos de campanha. Candidato informou que vai recorrer decisão.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) indeferiu neste sábado (15) a candidatura ao senado de Wladimir Costa, do Solidariedade. O candidato informou que vai recorrer da decisão.

Segundo os juízes, o candidato é inelegível e o indeferimento se deu “em razão da ausência da capacidade eleitoral passiva verificada nos autos”. Na decisão, os juízes citam que o candidato foi condenado em 2016 por captação ilícita de recursos financeiros e caixa dois na campanha política referente às eleições 2014.

Com o indeferimento da candidatura, Wladimir fica impedido de praticar os atos de campanha, em especial a veiculação de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, bem como a utilização dos recursos públicos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O nome dele será retirado das urnas.

Em 2017, Wladimir Costa foi condenado, por unanimidade, no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) por abuso de poder econômico e gastos ilícitos na campanha eleitoral de 2014. Costa recorre junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Em 2016, ele já havia sido condenado a perda de mandato pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).Na ocasião, a Corte julgou a arrecadação e gastos ilícitos na campanha eleitoral do deputado. Wladimir Costa declarou que gastou R$ 642.457,48 durante sua campanha à Câmara Federal, mas segundo o MPE, o candidato deixou de declarar R$ 149.950 em despesas de material gráfico, além de mais de R$ 100 mil em despesas efetuadas entre julho e setembro do ano eleitoral de 2014, que não constam na prestação de contas. O deputado recorreu da decisão.

Decisão foi neste sábado (15). Advogado informou que vai recorrer junto ao Tribunal Superior Eleitoral.



Mario Couto (PP) teve candidatura ao senado indeferida pelo TRE-PA neste sábado (15). — Foto: Reprodução Globo News

Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Pará decidiram neste sábado (15), por unanimidade, indeferir o registro de candidatura ao senado de Mário Couto, do Partido Progressista (PP).

Com a decisão, ficou determinado que o nome do candidato não será inserido na urna eletrônica e ele não poderá praticar atos de campanha, assim como receber e utilizar recursos do fundo partidário.

O advogado do candidato informou que já entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral.

