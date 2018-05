VEM AI 1º WORKSHOP DE TECNOLOGIA E FINANÇAS DA FACULDADE CATÓLICA CAVANIS, SERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO, NO CLUBE DA TERCEIRA IDADE .

COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO:

SEXTA -FEIRA (18/05/2018):

AS 20h – ABERTURA

20h15 – PALESTRA EDUCAÇÃO FINANCEIRA – SICREDI

21h – APRESENTAÇÃO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E MICRO EMPRESAS – FACULDADE CATÓLICA CAVANIS

21h30 -PALESTRA CREDITO COMERCIAL

–

SABADO (19/05/2018)

9h – ABERTURA

9H10 – PALESTRA MERCADO AGRO DE NOVO PROGRESSO – SECRETARIA DE AGRICULTURA

10h – PALESTRA MELHORAMENTO GENÉTICO – LAGEADO

10h30 – APRESENTAÇÃO TECNOLÓGICAS RELACIONADAS AO MEIO RURAL

11h -PALESTRA CREDITO RURAL / TENDÊNCIAS DA ECONOMIA AGRO

UMA PARCERIA FACULDADE CATÓLICA CAVANIS E COOPERATIVA SICREDI!!!

CONTAMOS COM SUA PRESENÇA!

