WSP é escolhida como a melhor empresa na gestão de Internet em Novo Progresso e Castelo de Sonhos

Wsp reúne funcionários para receber a premiação A premiação em Destaque dos melhores de 2019, foi realizada na Sexta-feira (06) em evento realizado no espaço Escremim Eventos e contou com a presença dos funcionários da empresa que seguiu em carreata do centro da cidade até o local. Em torno de 35 funcionários estiveram presentes.

