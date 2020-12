XIII NATAL DA CRIANÇA DO INSTITUTO EDSON ROYER EM NOVO PROGRESSO

No último dia 17 de dezembro, o Instituto Edson Royer realizou o XIII Natal da Criança na quadra de esportes da Escola Tancredo Neves.

É um evento aguardado pela criançada todos os anos. Em razão do aumento de casos da COVID 19 nos últimos dias, a diretoria da organização juntamente com a coordenadora do Projeto esse ano, a advogada Célia Elígia Braga, decidiu adequar o evento à realidade atual, respeitando o distanciamento social, com uso obrigatório de máscaras e álcool em gel.

Nesse modo, foram canceladas as diversas apresentações e brincadeiras e houve somente a distribuição dos lanches e bebidas e dos brinquedos para as crianças. Na sequência já estavam liberados para irem para suas casas. Foi uma tarde de grande movimento, porém de maneira ordenada.

O evento aconteceu graças a generosidade dos parceiros, colaboradores e voluntários. E, com uma arrecadação maior em relação aos outros anos, um número maior de crianças foram presenteadas pelo “Papai Noel”.

Visitas ilustres prestigiaram o evento, além dos familiares, parceiros e colaboradores, autoridades municipais como o Prefeito eleito Gelson Dill e os Vereadores Adriana Manfrói, Moacélio Mello e Dirck Roberto Silva; e também a Secretária Municipal de Educação Professora Juliana Bertol e a Secretária Municipal de Finanças Professora Cristiane Almeida.

A instituição agradece a cada um que contribuiu e continua contribuindo para fazer um natal mais feliz para uma criança progressense e sua família.

Um FELIZ NATAL a todos!!!

