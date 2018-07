Ximbinha e esposa moram em mansão no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Temos uma relação bem profunda”, diz Karen (Foto: Reprodução) – Ximbinha e a nova mulher, Karen, estão casados e já dividem o mesmo teto. Mas não é um teto qualquer. O casal está morando numa mansão num condomínio de luxo em Ananindeua, cidade do Pará. O imóvel tem um amplo jardim, dois andares, paredes de vidro, piscina e sala de musculação. Nas paredes, a lembrança de Joelma, ex-mulher do músico, nos discos de ouro e platina ganhos quando ainda formavam a banda Calypso.

