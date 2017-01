Xuxa pede em rede social prisão de padre

Apresentadora critica padre em rede social:

Xuxa Meneghel usou seu Facebook para pedir a prisão de um padre que interage com as crianças de uma maneira bastante estranha durante as missas: ele bate na cabeça, chacoalha e até empurra a meninada.

“Gente! Quem é esse padre? Pelo amor de Deus… lei menino Bernardo em cima dele, prendam esse homem autoridades”, escreveu a apresentadora na noite de sexta-feira (27).

O vídeo, no entanto, não é inédito. Ele viralizou no início de 2016 e deu cinco minutos de fama ao padre José Roberto Angelotto pároco da Paróquia da Ressureição, localizada em Ceilândia, no Distrito Federal.

Na época, alguns chegaram a criticar os gestos do padre, mas os frequentadores da igreja o defenderam nas redes sociais. “É impressionante como as pessoas distorcem e falam do que não fazem nem ideia! Eu e minha família frequentamos essa igreja. Esse padre é muito querido, esse momento é um dos mais esperados pelas crianças, que fazem fila para falar com ele. É uma brincadeira entre ele e sua comunidade”, escreveu uma internauta no Facebook.

Xuxa, desavisada, acabou criticada pela maioria de seus seguidores.

