XVII Festival do Charutinho será realizado neste fim de semana na praia de Ponta de Pedras

Assentados atendidos pelas políticas públicas executadas pelo Incra participam do XVII Festival do Charutinho, que vai ocorrer de 14 a 17 de novembro, na comunidade de Ponta de Pedras – banhado pelo rio Tapajós, localizado a 36 quilômetros de Santarém (PA).

O festival tem como base o peixe Charuto pequeno, mais conhecido como Charutinho, parecido com a sardinha, porém de água doce e que aparece sempre em grandes cardumes, típico da região. O evento é uma iniciativa da Associação de Moradores Nossa Senhora das Graças, da Comunidade de Pontas de Pedras, do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Eixo Forte e busca fomentar a economia da comunidade por meio do turismo, que é uma das principais fontes de renda. Segundo a organização, o festival envolve 235 pessoas dos 352 habitantes da comunidade, gerando renda e oportunidades. A vila oferece opções de hospedagem e vários restaurantes.

O cenário do festival é a pequena vila de pescadores de Ponta de Pedras localizada no PAE- Eixo Forte – conhecida por grandes rochas negras inseridas nas margens do rio, formando cavernas com águas frias.

O Incra é parceiro do evento, por meio do serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), prestado pela empresa contratada, Consulte. O superintendente do Incra no Oeste do Pará, Gustavo Hamoy destacou a valorização regional com a participação dos assentados. “O festival é o reflexo da valorização da cultura e gastronomia local, que representam o orgulho do nosso município e estado”.

Evento

Ponta de Pedras tem uma gastronomia bem diversificada e essa, é a oportunidade de degustar outros pratos que fazem sucesso, como os feitos à base dos peixes tucunaré, tambaqui, pirarucu, matrinchã, curimatã, dourada e surubim, entre outros.

O Festival do Charutinho faz parte do calendário de eventos do município de Santarém e visa fomentar o turismo e valorizar a gastronomia local. Segundo a organização do evento, a estimativa de público é de 15 mil pessoas durante os três dias de evento.

O evento é um dos 14 festivais que são realizados no assentamento PAE- Eixo Forte, assentamento com 12.689 hectares criado pelo Incra em 2005, com capacidade para 1,4 mil famílias. Na área, existem 15 comunidades.

A programação do evento conta com atividades esportivas como o vôlei de praia e torneio de dupla, além de gincanas do Charutinho, exposição de artesanatos, apresentações de danças regionais, desfile da Garota Charutinho e animação de bandas musicais, premiação da barraca mais enfeitada e Baile do Charutinho.

“O festival é o momento de apresentar a nossa cultura, culinária e belezas naturais, para os visitantes que buscam além de uma boa culinária, o sossego de uma das mais belas praias da região”, ressalta o presidente da associação da comunidade, Anivaldo Belém.

O primeiro Festival do Charutinho foi realizado em 2002, quando o então secretário de Cultura de Santarém Emano Leite, propôs durante reunião com a associação a realização de um evento para divulgar a cultura local. Na ocasião foi sugerido o Charutinho como foco, já que o mesmo é o carro-chefe do cardápio. A partir dai, a Associação de Moradores Nossa Senhora das Graças Comunidade de Pontas de Pedras – Eixo Forte, juntamente com o Grupo de Micro Empreendedores Comunitários e demais entidades, iniciaram o festival, que durante dois anos foi realizado no mês julho, mas devido a baixa do peixe no período, foi mudado para o mês de novembro e permanece até hoje.

O acesso ao balneário Ponta de Pedra pode ser feito de lancha, ou barco pelo rio Tapajós e dura em média uma hora, ou ainda de percorrendo os 23 quilômetros de vias terrestres, pela rodovia Everaldo Martins (PA-254), e depois percorrendo mais 12 quilômetros por estrada de terra.

PROGRAMAÇÃO

15/11/2019 (Sexta-feira)

09h – Disputa de canoa a remo

10h – Som mecânico

14h – Início das atividades do esporte e lazer

22h – encerramento

16/11/2019 (Sábado)

10h– Abertura oficial do festival (som mecânico)

14h – Música ao vivo, Gincana do Charutinho

19h30 – Apresentação da Garota Charutinho

20h – Apresentação de danças regionais

22h- 1º Baile do Charutinho no malocão (música ao vivo)

02h – Encerramento

17/11/2019 (Domingo)

05h – Alvorada

11h às 16h – música ao vivo

119h – Queima de fogos

19h30 – Encerramento

Serviço

Para quem depende de transporte coletivo, a linha do Eixo Forte estará com o seguinte itinerário:

Praça São Sebastião, Rui Barbosa, Praça Tiradentes, Mercadão 2000, Rui Barbosa, Cuiabá, Fernando Guilhon, Rodovia Everaldo Martins até Ponta de Pedras.

Sexta-feira 15/11 (feriado)

Saída de Santarém: 09h/ 20h

Saída de Ponta de Pedras: 17h

Sábado

Saída de Santarém: 09h, 20h

Saída de Ponta de Pedras: 17h, 2h

Domingo 17/11

Saída de Santarém: 08h, 09h, 10h,11h

Saída de Ponta de Pedras: 16h, 17h, 18h 19h

