Z-73- Presidente convoca pescadores para dar entrada no seguro defeso

Pescadores já podem se cadastrar para receber Seguro Defeso em Novo Progresso.

A Colônia dos Pescadores Z-73 de Novo Progresso, esta convocando os pescadores para dar entrada no Seguro Defeso, benefício recebido entre dezembro e fevereiro, período que é proibido à pesca em grande escala.

O presidente “Cledson Ribeiro Silva”, divulgou edital de convocação para os associados comparecerem na sede da entidade na rua Itaúba S/N no bairro “Tom Alegria Três” , munidos de documentos.

Quanto mais cedo o pescador der entrada no seguro, mais rápido ele deve receber a primeira parcela, que está prevista para ser paga em 31 de dezembro.

O Seguro Defeso é pago no período do Defeso da Piracema. Desde o início do mês de Novembro, os pescadores estão proibidos de pescar em qualquer manancial do Brasil. É liberada apenas a pesca com vara e linha, o que, praticamente, deixa o pescador sem renda.

Por Jornal Folha do Progresso

