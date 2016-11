Zagueiro Neto é encontrado com vida e número de sobreviventes sobe para seis- lista de sobreviventes

fotos Fornecido por Goal.com -As buscas por sobreviventes no acidente com a delegação da Chapecoense continuam. O avião que transportava a delegação do clube catarinense para Medellín, na Colômbia, sofreu um acidente na madrugada desta terça-feira (29). Segundo autoridades colombianas, o zagueiro Neto foi encontrado com vida e o número de sobreviventes subiu para seis.

“Parecia que não havia mais sobreviventes, mas no último momento conseguimos resgatar outra pessoa”, comunicaram as entidades, que temporiariamente suspenderam a procura por mais pessoas. A região onde a aeronave teria caído seria de difícil acesso.

A lista de sobreviventes no momento:

Alan Ruschel: Jogador

Danilo: Jogador

Follmann: Jogador

Neto: Jogador

Ximena Suárez: Aeromoça

Rafael Henze: Jornalista

Uma outra pessoa havia sido resgatada com vida, parte da tripulação do avião, mas ele faleceu a caminho do hospital, se tratava de um dos pilotos, o boliviano chamado Erwin Tumiri.

Por Goal.com

