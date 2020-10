Zagueiro titular fica no Paysandu até o final da Série C do Campeonato Brasileiro

Papão é um dos líderes da defesa bicolor (Foto:Jorge Luiz / Paysandu)

Ricardo Gluck Paul conduziu a negociação

Zagueiro titular absoluto do Paysandu desde a temporada 2019, Perema assinou um aditivo contratual e segue no clube até o fim da Série C. A informação foi confirmada por uma fonte do clube. O clube não irá fazer o anúncio oficial por se tratar de apenas um aditivo. A reportagem tenta contato com o presidente do clube, Ricardo Gluck Paul, para a confirmação.

A negociação não foi tão simples, considerando o interesse na permanência do atleta e o fato dele ter despertado interesse de um clube, não especificado, da Arábia Saudita. Como se sabe, os valores de contrato, salários e luvas, são incomparáveis no referido país. Não está descartada uma ida de Perema para o futebol internacional, no entanto, a probabilidade é a transferência ocorrer após a participação bicolor na Série C do Brasileirão.

Perema é o Auricélio Vinhote Soares dos Santos. Tem 28 anos e está na sua quarta temporada no Papão, constituindo-se no atleta com mais tempo de clube do atual time titular. No total, tem 120 jogos com a camisa bicolor, assinalando quatro gols. Desde a era Hélio dos Anjos, Perema tem status de titular absoluto do Papão. Na Curuzu, já celebrou dois títulos Paraenses e uma Copa Verde.

Por:Redação Integrada

