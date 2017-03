‘Zé da Moto’ é condenado a 15 anos de prisão.

Réu foi considerado culpado pelo assassinato de um jovem de 18 anos em novembro de 2014

Foto: Cláudio Pinheiro- O motorista José Augusto Silva Costa, de 30 anos, mais conhecido como “Zé da Moto”, foi condenado a 15 anos de prisão, em veredito dado na noite desta quinta-feira (23), no Fórum Criminal de Belém. Zé da Moto foi levado a júri popular, acusado de matar Nadson Roberto Costa Araújo, de 18 anos, uma das vítimas de uma chacina que ocorreu em 2014, em diferentes bairros da cidade de Belém.

O julgamento começou às 8h da manhã, e a sentença foi dada pelo juiz Raimundo Moisés Alves Flexa às 19h. O réu foi considerado culpado pelo crime de homícidio qualificado, e sentenciado a 15 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Os jurados acataram a tese apresentada pelos advogados assistentes de acusação, rejeitando as teses da defesa do réu e do promotor.

Seis testemunhas de acusação, sendo uma delas o delegado Claudio Galeno Soares Filho, prestaram depoimentos que, segundo os advogados, foram decisivos para a elaboração da sentença.

Durante a audiência de instrução, em maio do ano passado, Zé da Moto negou a autoria do crime, entretanto, o acusado foi reconhecido por uma testemunha ocular. O réu também foi o primeiro acusado das ações criminais arroladas pelo Ministério Público do Estado para apurar as dez mortes ocorridas na chacina. Ele está preso desde 2015 e aguardava julgamento.

O crime pelo qual Zé da Moto foi condenado ocorreu na Rua dos Pariquis, entre travessa de Breves e avenida Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas, na madrugada de 5 de novembro de 2014. Nadson Araújo, que tinha feito aniversário na véspera, estava comendo churrasco e tomando vinho com amigas, na calçada da residência vizinha à da avó dele, quando chegaram ao local três homens em duas motocicletas.

Um deles saltou e se dirigiu à vítima, questionando se ela era o “Negrete”, um dependente de drogas que pratica roubos na área. Nadson respondeu que “não”, mas foi alvejado na cabeça e caiu no chão. As jovens ficaram assustadas e receberam ordem para ir embora. Foi quando um segundo disparo foi efetuado contra a cabeça da vítima.

