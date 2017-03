Zenaldo admite que BRT não estará pronto em 2021

Poeira, lama, trânsito congestionado e assaltos constantes. Os transtornos que as obras do BRT (Bus Rapid Transist) causam para os moradores de Belém não tem data para acabar. Foi o que anunciou o prefeito Zenaldo Coutinho.

Em entrevista para um telejornal local, o prefeito contrariou o que havia prometido durante sua campanha eleitoral, e informou que não entregará o BRT pronto até o final de seu mandato em 2021.

De acordo com o gestor municipal, o momento de recessão no país impede a definição de prazos.

Questionado se as obras seriam finalizadas até o final de seu mandato, o prefeito respondeu de maneira taxativa: “Não toda a obra.”

Na sequência, questionado sobre o que poderia ser entregue, continuou: “É muito difícil eu tentar anunciar em um momento de profunda recessão.”

PROJETO

A obra é estimada em mais de R$ 400 milhões e o projeto prevê um corredor exclusivo para ônibus de São Brás até o distrito de Icoaraci, além da integração de 54 km de vias com o transporte fluvial.

O prefeito Zenaldo afirma que apenas o trecho até Icoaraci deve ser entregue no seu mandato.

O prazo de conclusão do trecho do BRT – que ligará o Entroncamento até Icoaraci – era no início do ano passado.

A obra vem se estendendo lentamente, descaracterizando os principais trechos da Avenida Augusto Montenegro.

Moradores e motoristas, inclusive, sofrem constantemente com o trânsito congestionado na área.

Entre as principais reclamações de quem passa pelo trecho estão as nuvens de poeira que se formam em toda a extensão da avenida devido às obras, comprometendo a saúde da população, a lama que se forma quando chove e a escuridão em diversos trechos da avenida, facilitando a ação de criminosos.

