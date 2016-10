Zenaldo Coutinho (PSDB) é reeleito Prefeito de Belém.

Candidato tucano tem 52,33% dos votos, contra 47,67% de Edmilson Rodrigues (PSol)

Com 52,33% dos votos válidos (396.770) , o candidato Zenaldo Coutinho (PSDB) foi reeleito Prefeito de Belém no segundo turno realizado neste domingo (30) na capital paraense, contra Edmilson Rodrigues (PSol), que obteve 47,75% dos votos (361.376). O segundo turno teve 21,25% de abstenção dos eleitores, com 2,50% de votos brancos e 5,22% dos votos nulos.

Com 1.043.219 eleitores, Belém foi o único município do Estado a realizar o segundo turno hoje. A apuração começou logo após as 17h e foi uma das mais rápidas da história do TRE-PA (Tribunal Regional Eleitoral do Pará), já que o resultado estava previsto para às 18h. A urnas foram totalizadas às 18h41.

“Foi uma votação extraordinária, disseram que a gente não tinha chance de ir para o segundo turno e nós fomos. Queremos agradecer a todos os nossos militantes, ao apoio popular que tivemos para essa vitória. O outro lado fez uma aliança com grandes partidos, mas nós fizemos uma aliança com o povo e eu estou muito feliz”, disse Zenaldo Coutinho em entrevista a TV Liberal logo após o resultado.

Neste segundo turno, houve aumento em 25% dos pontos de transmissão do TRE, que saíram de 186 para 251, com 2.500 Boletins de Urnas sendo transmitidos simultaneamente, o que permitiu rapidez no resultado. A apuração dos votos foi concentrada novamente no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. O segundo turno em Belém teve 2.587 seções eleitorais, divididas em 11 zonas eleitorais.

Dos cinco maiores colégios eleitorais do Estado, quatro estavam em Belém. Na Escola Estadual José Alves Maia, do bairro do Telégrafo, funcionam 22 seções, com um total de 10.566 eleitores aptos a votar. Os demais colégios do ranking são a Escola Estadual Maria Luiza da Costa Rego, localizada no Bengui (22 seções e 10.501 eleitores); a Escola Estadual Camilo Salgado, do bairro do Jurunas (22 seções e 10.440 eleitores) e Escola Estadual Hilda Vieira, da Marambaia (22 seções e 10.385 eleitores). Os locais de votação receberam os eleitores das 8h às 17 horas desse domingo.

O primeiro candidato a Prefeitura de Belém a votar neste domingo foi Edmilson Rodrigues (PSOl) por volta das 10h, na Escola Estadual Augusto Meira, em São Brás. O candidato chegou no local de votação ao lado de apoiadores do partido, como os vereadores eleitos Marinor Brito e Fernando Carneiro. Já o candidato a reeleição, Zenaldo Coutinho (PSDB), votou por volta das 11h da manhã na Escola Estadual José Veríssimo, no bairro de Batista Campos. Ele estava acompanhado do governador Simão Jatene e militantes do partido. Ambos os candidatos estavam esperançosos para o resultado final do pleito.

Uma mulher foi detida depois de ser flagrada entregando ‘santinhos’ na Travessa Barão do Triunfo, entre as Avenidas João Paulo II e Almirante Barroso, no bairro do Marco em Belém, na manhã deste domingo (30). A acusada foi conduzida para a Seccional do Marco.

De acordo com a 8ª Área Integrada de Segurança Pública (Aisp), do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM), uma equipe da polícia foi informanda que uma senhora fazia boca de urna. No local, os policiais fizeram a averiguação e constataram o crime. Com a mulher foram apreendidos 240 ‘santinhos’. A acusada foi liberada após assinar um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Apenas quatro das 3.511 urnas usadas durante o segundo turno das eleições em Belém apresentaram problemas e foram substituídas até às 11h deste domingo. As substituições ocorreram na 28ª Zona que abrange Barreiro, Miramar, Sacramenta e Telégrafo. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE), as trocas não afetaram o andamento do pleito.

Zenaldo Rodrigues Coutinho Júnior nasceu 4 de fevereiro de 1961 em Belém. Formado em direito, é casado e tem duas filhas. Foi eleito vereador de Belém pelo PDT de 1983 aos 21 anos, conseguindo a reeleição em 1988. Foi eleito deputado estadual duas vezes, atuando como presidente da Assembléia Legislativa em 1995. Em 1999, foi eleito deputado federal e chegou a ocupar o cargo de vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Zenaldo também atuou como chefe da Casa Civil e secretário especial de proteção e desenvolvimento social durante o mandato do governador Simão Jatene.

Em 2011, Zenaldo deixou a secretaria para atuar na frente parlamentar contra a criação do estado de Carajás durante o plebiscito que consultou a população do Pará sobre a possibilidade da divisão do estado. No primeiro mandato, o candidato venceu as eleições municipais de Belém no dia 28 de outubro de 2012, com 56,61% dos votos válidos.

O atual prefeito, Zenaldo Coutinho (PSDB) e o deputado federal Edmilson Rodrigues (PSol), foram para o segundo turno das eleições pela Prefeitura de Belém no dia 2 de outubro. Com 100% das urnas apuradas naquele dia, Zenaldo obteve 31,02% dos votos válidos contra 29,5% de Edmilson.

