Belém – Zenaldo vai recorrer de decisão que cassou sua candidatura.

(Foto:Sábato Rosseti-) – Em coletiva, na tarde desta quarta-feira (19), o advogado do atual prefeito de Belém e candidato à reeleição, Zenaldo Coutinho (PSDB), Sábato Rosseti, disse que vai recorrer da decisão da Justiça Eleitoral, que cassou a candidatura de Zenaldo Coutinho na manhã de hoje. Rosseti afirmou que as publicações apontadas como ilícito eleitoral foram feitas no Facebook oficial da Prefeitura de Belém antes do início da campanha eleitoral, que começou em julho deste ano.

O advogado recebeu os jornalistas na sede do partido, na Avenida Governador José Malcher, bairro de Nazaré. Na coletiva ele afirmou ainda que o Ministério Público Eleitoral pediu uma perícia nas publicações que teriam sido feitas no perfil oficial da Prefeitura de Belém para verificar a veracidade da denúncia.

Rosseti afirmou ainda que a campanha vai continuar e que a decisão não impede nem a campanha eleitoral, nem a posse de Zenaldo Coutinho, caso seja eleito. O advogado também negou que decisão de hoje tivesse qualquer tipo de citação sobre utilização da máquina pública, no sentido de contratação de pessoas para a Secretaria Municipal de Saúde.

O juiz da 97ª Zona Eleitoral, Antonio Claudio Cruz, decidiu pela cassação da candidatura de Zenaldo Coutinho e de seu vice, Orlando Reis Pantoja, pois entender que houve abuso de autoridade e uso do dinheiro público para alavancar a candidatura, com uso de propaganda institucional em período vedado, pela internet (Facebook) e em diversos meios de comunicação oficial da Prefeitura Municipal de Belém.

