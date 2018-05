Zidane desconhece negociação do Real por Neymar: ‘Eu não pedi’

Técnico está em vias de disputar a sua terceira final de Liga dos Campeões pelo clube.

O assunto Neymar segue dominando o noticiário do Real Madrid, apesar de o clube estar próximo de sua terceira final consecutiva de Liga dos Campeões. Nesta sexta-feira, véspera do confronto contra o Celta de Vigo, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol, o técnico Zinedine Zidane afirmou que não pediu a contratação do brasileiro.

– Eu não sei se eles estão conversando com Neymar. Acredito que não porque estamos todos focados no que nos falta (a final da Liga dos Campeões). Eu não pedi Neymar, porque eu não entro nisso. Eu só estou pensando em terminar a temporada.

Zidane foi questionado ainda se Neymar poderia ter espaço no Real Madrid com Cristiano Ronaldo. Após desconversar, o treinador citou um exemplo de quando era jogador e atuava pela seleção francesa.

– Não sou quem deve falar isso, estou preocupado com o que me cabe. Desculpe-me, porque o que eu vou te dizer não tem nada a ver com o que me pergunta… Após a final, o clube será questionado. Veremos o que faremos. Haverá mudanças. Os bons são sempre compatíveis. Uma vez me disseram que eu não era compatível com o Djorkaeff e eu dizia que era bobagem. Eu não sei fora de campo, mas dentro havia química – declarou.

