Zonas eleitorais do interior do Estado sofrem mudanças

Mais de 10 zonas eleitorais no interior do Estado sofrerão ajustes, de acordo com uma resolução aprovada por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA). As zonas eleitorais serão desmembradas, extintas ou readequadas, conforme o local.

A resolução aprovada prevê alterações em pelo menos 17 zonas eleitorais. Em relação a extinção, o TRE garante que reduziu ao máximo essa necessidade, mas sem deixar de atender aos parâmetros do TSE.

A extinção de Zonas não impacta diretamente o eleitor, mas em alguns casos pode causar dificuldades no acesso aos serviços da Justiça Eleitoral.

Estão na lista de Zonas para extinção as ZE 47 que abrange São Francisco do Pará e Inhangapi; 63 responsável por Primavera, Quatipuru e São João de Pirabas; 66 por Peixe-boi e Bonito; 67 Santa Maria do Pará e 71 Zona de Irituia. Todos os eleitores destas Zonas serão redistribuídos para localidades próximas. As demais ZEs apontadas como fora do padrão pelo TSE receberão ajustes como redistribuição de municípios e deslocamento de sedes ou acréscimo de Zonas, como é o caso de Ananindeua, Marituba e Castanhal, na região metropolitana de Belém.

Com a nova disposição Marituba passa a ser a Zona Eleitoral 78 ganhando uma sede dentro do município e sendo agora responsável pelos eleitores de Benevides também. Castanhal terá duas zonas, a antiga ZE 04 responsável por 12 bairros do município e por Inhangapi e Santa Maria do Pará e a nova ZE 50 que atenderá outros 12 bairros castanhalenses e o eleitorado de São Domingos do Capim.

Já em Ananindeua, será incorporada a ZE 43 responsável por 12 bairros do município e a Zona 72 que responderá por mais cinco bairros do local.

Todos estes ajustes ainda irão passar por aprovação do TSE. A previsão é que após a ratificação em Brasília as mudanças comecem a vigorar em outubro de 2017.

