Zoofilia-Homem apanha após ser flagrado mantendo relações com cadela em Manaus

Lucivaldo Almeida apanhou dos populares, que se revoltaram com a cena

Os populares também foram até o local e detiveram o suspeito | Foto: Divulgação

Lucivaldo Almeida, de 38 anos, quase foi linchado por populares na manhã desta quinta-feira (2), após ter sido flagrado praticando relações sexuais com uma cadela em um sitio na rua Cinco, no conjunto Augusto Montenegro, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. Ele foi resgatado pela Polícia Militar (PM), por volta das 9h, com os pés e as mãos amarradas, além de ferimentos pelo corpo.

Conforme o tenente Medeiros, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a viatura estava em patrulhamento quando se deparou com a ocorrência. Para a polícia, o caseiro do sítio, que é pastor de uma igreja, relatou que desde as 3h da manhã ouviu a cadela latir, mas que não foi ver o que estava acontecendo, pois estava sozinho no local e estava tudo escuro.

“Por volta das 6h, o pastor disse que foi abrir a porta para ver o porquê da cadela continuar latindo e então já se deparou com o suspeito em cima do animal. Lucivaldo teria invadido o sítio na madrugada. Imediatamente, os populares também foram até o local e detiveram o suspeito. Ele apanhou bastante e teve um corte na cabeça”, contou o tenente Medeiros.

Após ser preso pelos policiais militares, o homem foi conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde recebeu atendimento médico. Após ser liberado, Lucivaldo foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Por:Em Tempo/Suyanne Lima em 02 de janeiro de 2020 –

