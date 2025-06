​Família fica ferida após carretinha se soltar e atingir carro na BR-010, em Paragominas

(Foto: Reprodução) – As vítimas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (19), na rodovia BR-010, nas proximidades do balneário Bambu, em Paragominas, no sudeste do Pará. Uma família que trafegava em um automóvel foi atingida por uma carretinha que se desprendeu de outro veículo. Ninguém morreu.

De acordo com informações repassadas pela polícia, a carretinha era rebocada por um carro de passeio, quando se soltou repentinamente, atravessou a pista e colidiu violentamente contra o veículo ocupado pela família. Com o impacto, o automóvel ficou completamente destruído.

As vítimas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas. O estado de saúde dos ocupantes do carro não foi confirmado oficialmente. Segundo relatos de testemunhas, o próprio condutor do veículo que transportava a carretinha prestou socorro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, esteve no local para registrar a ocorrência, controlar o tráfego e iniciar os procedimentos de investigação para apurar as causas do acidente. O trânsito na rodovia chegou a registrar lentidão temporária, mas foi normalizado após a retirada dos veículos envolvidos.

Fonte: Ingrid Sales – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/09:17:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...