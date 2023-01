​Homem é preso por ameaça e invasão de domicílio, em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à unidade policial para o cumprimento dos procedimentos cabíveis. Agora, ele está sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e se encontra à disposição da Justiça. (Com informações do O Liberal).

O sujeito tentou resistir à prisão, mas foi contido pela equipe policial. O trabalho dos agentes da segurança pública contou com a participação de policiais das Delegacias Especializadas no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) e à Mulher (Deam).

Um homem, não identificado, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (12) pelos crimes de ameaça, invasão de domicílio e resistência à prisão. O caso ocorreu no município de Altamira, no sudeste paraense.

