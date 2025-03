​Mototaxista é baleado durante assalto no Pará

Foto: Reprodução | A Polícia Militar realiza buscas para localizar os suspeitos do crime.

Uma família foi vítima de um assalto na noite desta terça-feira (18) na estrada do Ferreira, próximo ao Solar dos Palmeiras, em Bragança, no nordeste do Pará. Além de terem a motocicleta roubada, os criminosos balearam uma das vítimas, que seria um mototaxista, na região da cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e resgatou os feridos. Já a Polícia Militar realiza buscas para localizar os assaltantes. Segundo informações que circulam nas redes sociais, a vítima atingida pelo disparo seria um mototaxista, cuja identidade ainda não foi divulgada. O estado de saúde dele também é desconhecido até o momento.

Moradores de Bragança criticaram a falta de segurança no local, conhecido pela recorrência de assaltos. “Bragança tinha parado com assaltos, agora voltou com tudo de novo! Principalmente motos, tanto dentro da cidade como nos interiores”, comentou um internauta. “Essa estrada do Ferreira é famosa por esses assaltos e a sensação que temos é que ninguém faz nada”, disse outra.

