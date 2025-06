⚠️ URGENTE: Hackers invadem contatos em Novo Progresso e disparam mensagens com arquivos perigosos!

Foto: Reprodução | Nesta quarta-feira,11 de junho de 2025, a cidade de Novo Progresso foi alvo de uma onda de ataques virtuais. Hackers invadiram diversos números de empresas locais, incluindo contatos da Polícia Militar, e estão utilizando os números para enviar mensagens em massa com arquivos corrompidos.

As mensagens são disfarçadas como se fossem de contatos conhecidos, mas contêm vírus ou arquivos maliciosos que podem travar o WhatsApp e comprometer a segurança do celular do usuário.

Veja algumas das empresas que tiveram seus contatos Hackeados:

A orientação é clara: não abra arquivos suspeitos, especialmente se vierem acompanhados de textos estranhos ou se você não estiver esperando esse tipo de conteúdo. O ideal é apagar imediatamente a mensagem e evitar qualquer tipo de interação com o remetente.

Inclusive, um dos números da Polícia Militar de Novo Progresso foi hackeado. A população deve utilizar, por enquanto, os seguintes contatos alternativos para falar com a PM:

📞 ‪(91) 98584‑0818‬

📞 ‪(93) 98109‑5193‬

Espalhe essa informação e não caia em golpes!

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2025/19:45:30

