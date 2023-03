10 mil pés de maconha são incendiado, no Pará

Quatro sacolas de erva estavam prontas para distribuição e consumo Foto:| Reprodução/Polícia Militar.

Os policias foram recebidos a tiros quando chegaram em uma zona rural da cidade

Cerca de 10 mil pés de maconha foram encontrados e destruídos pela Polícia Militar no município de Terra Alta, localizada no nordeste paraense, a 80,81 km de Belém, na última quinta-feira (9). Os criminosos ainda trocaram tiros com os policiais.

A operação, realizada pelo Batalhão de Polícia Rural (CPR III), com apoio de PMs da cidade, iniciou às 17h, em uma grande zona de mata da cidade. Ao chegarem no local e encontrarem os pés de maconha, os agentes foram surpreendidos com tiros vindos de cinco suspeitos. Ninguém se feriu, mas os atiradores conseguiram fugir na direção de uma mata densa.

“Quando chegamos no local indicado, encontramos cerca de cinco homens armados e houve troca de tiros, mas os suspeitos conseguiram fugir do cerco policial por uma mata fechada”, disse o coronel Francisco Galhardo, comandante do 5º BPM.

No local, foram encontrados, além da substância, uma espingarda de calibre 28 e uma arma artesanal, de mesmo calibre, só que do tipo bufete.

Quatro sacolas de erva estavam prontas para distribuição e consumo, e os cerca de 10 mil pés foram incendiados no local.

Coronel Galhardo ainda afirmou que a área vem sendo alvo para a prática criminosa.

“É uma região em que vem sendo intensificado o combate à plantação de maconha e ao tráfico de drogas com apoio do Batalhão de Policiamento Rural de Castanhal”, explicou.

Por:Jornal Folha do Progresso em 10/03/2023/18:06:43 com informações Com informações da Polícia Civil

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...