10 Mortos-Polícia Federal abre inquérito para apurar chacina

Na semana passada, a Polícia Federal informou sobre a abertura de uma investigação paralela do caso, a pedido do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos.

Os policiais militares foram para a fazenda para cumprir 14 mandados de prisão preventiva contra suspeitos do homicídio de um vigilante da fazenda, e argumentaram, inicialmente, que foram recebidos a tiros e revidaram -versão que foi contrariada por especialistas do Mistério Público Federal, Comissão Pastoral da Terra e testemunhas.

A Polícia Federal instaurou nesta terça-feira (06) um inquérito para apurar os fatos decorrentes da ação policial na fazenda Santa Lúcia, no dia 24 de maio, no município de Pau D’Arco, onde 10 pessoas foram assassinadas. O crime repercutiu tanto nacional quanto internacionalmente.

