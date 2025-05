13 pessoas são presas por envolvimento em roubo milionário em prefeitura de MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835 – (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: -93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com /ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

As diligências também esclareceram a função de cada membro dentro do grupo, evidenciando a estrutura hierárquica da quadrilha.

As autoridades cumpriram 38 mandados judiciais nas cidades paulistas de Mauá, Araraquara e na capital, incluindo 13 ordens de prisão seis preventivas e sete temporárias além de buscas, apreensões e sequestro de bens, com bloqueio de contas bancárias utilizadas para dissipar o valor furtado.

As investigações, que incluíram análises de câmeras, perícias e rastreamento de movimentações bancárias, permitiram à polícia identificar os responsáveis, bem como o percurso dos criminosos entre São Paulo e Mato Grosso. Leia Também: ALMT Convoca Secretário Rogério Gallo para esclarecer empréstimo de U$$ 180 milhões com o BIRD

Disfarçados de técnicos de manutenção, dois homens conseguiram acesso ao prédio público sem levantar suspeitas, aproveitando-se do histórico de falhas frequentes no equipamento.

(Foto: Reprodução) – Uma operação coordenada pela Polícia Civil de Mato Grosso resultou, nesta quarta-feira,14, na prisão de 13 pessoas envolvidas no furto audacioso de R$ 300 mil de um terminal de autoatendimento do Banco Bradesco, instalado dentro da sede da Prefeitura de Sorriso.

You May Also Like