Meninos de 13 e 14 anos que estavam desaparecidos são encontrados mortos em tanque em MT

A suspeita é que os garotos tenham se afogado no local. Eles estavam desaparecidos há quase um dia depois que foram brincar juntos.

Dois meninos, de 13 e 14 anos, foram encontrados mortos nessa segunda-feira (23) em um tanque em Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é que as vítimas tenham se afogado no local.

Segundo relato da mãe de umas das vítimas, no domingo (22) o filho disse que ia brincar na casa de um amigo.

Eles foram identificados como Paulo Giovanny Buriola Laurentino, de 14 anos, e Gabriel Gomes da Silva, 13 anos.

Ele não retornou no final do dia e a família começou a procura-lo pela cidade.

Os familiares encontraram bicicletas, roupas e pertences dos garotos perto do tanque e chamaram a polícia. O Corpo de Bombeiros fez buscas e encontrou as vítimas já sem vida dentro do tanque.

Foto: Portal Campo Novo

Por:Por G1 MT

