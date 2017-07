13º Cavalgada de Novo Progresso foi sucesso outra vez

O evento que acontece há treze anos em nossa cidade, neste ano diante a crise cogitou-se em até cancelar o evento, mas com insistência da diretoria e comitivas ela saiu e superou a participação de público, segundo os organizadores 400 animais montados participaram da 13ºcavalgada, que saiu da sede da ARPONOP , percorrendo as ruas da cidade e retornando novamente para a APRONOP, onde foi servido um suculento churrasco, e o dia foi animado com vários eventos e competição.

