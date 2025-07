152 kg de maconha são achados em air fryers no porto de Belém

Uma operação integrada das Polícias Civis do Pará e do Amazonas resultou na apreensão de cerca de 152 quilos de maconha do tipo skunk. Foto: Divulgação

Uma operação integrada das Polícias Civis do Pará e do Amazonas resultou na apreensão de cerca de 152 quilos de maconha do tipo skunk.

Uma operação integrada das Polícias Civis do Pará e do Amazonas resultou na apreensão de cerca de 152 quilos de maconha do tipo skunk, na manhã desta quarta-feira (9), no porto de Belém. A droga estava escondida em fritadeiras elétricas (air fryers) transportadas dentro de um caminhão baú que seguia em uma embarcação vinda de Manaus (AM).

A ação foi coordenada pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) e pelo Núcleo de Inteligência Policial (NIP) da Polícia Civil paraense, com base em informações repassadas pelo Denarc da Polícia Civil do Amazonas.

Durante a fiscalização, os agentes localizaram 38 air fryers, cada uma com quatro tabletes da droga — totalizando 152 tabletes, pesando aproximadamente um quilo cada. O destino final do carregamento era Natal (RN).

A operação foi desdobramento de uma apreensão anterior, realizada no dia 4 de julho, em Manaus, quando dois homens foram presos em flagrante transportando mais de 600 quilos da mesma substância, também escondida em fritadeiras. A partir da prisão, os investigadores passaram a monitorar uma nova remessa, que culminou na interceptação em Belém.

Segundo o delegado Davi Cordeiro, diretor do Denarc no Pará, a ação reforça a importância da atuação estratégica e do intercâmbio de informações entre os estados.

“O uso de utensílios domésticos para ocultar drogas revela a sofisticação das quadrilhas, mas também evidencia a eficácia do trabalho conjunto das forças policiais na repressão ao tráfico interestadual”, destacou o delegado.

A carga apreendida foi encaminhada para a perícia, e as investigações seguem em andamento para identificar os demais envolvidos e desarticular a organização criminosa.

