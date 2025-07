16º BPM PRENDE HOMEM PELO CRIME DE AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM ALTAMIRA

(Foto: PM/PA) – Na noite do último sábado (19), a equipe Águia de motopatrulhamento do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM), Unidade componente do Comando de Policiamento Regional VIII (CPR VIII), prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo e crime de ameaça, no município de Altamira, no sudoeste paraense.

Durante patrulhamento na área comercial da cidade, a equipe recebeu a informação de que um sujeito estaria armado e incitando ameaças em uma balsa. Prontamente, a guarnição deslocou até o local indicado e aguardou a descida da tripulação da embarcação e uma mulher informou aos militares que havia sido ameaçada por um homem, que portava uma arma de fogo.

Imediatamente, a guarnição realizou uma vistoria na embarcação, com a autorização do proprietário, e encontrou uma arma de fogo calibre .380, contendo nove munições intactas. Sendo assim, os militares realizaram o encaminhamento do acusado e da vítima, juntamente do material encontrado, para a Delegacia de Polícia Civil onde foram realizados os devidos procedimentos.

Fonte: PM/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/16:38:08

