Líbia morreu após ser atropelada por Jussara Paixão na madrugada de quarta (22) — Foto: Redes Sociais

Jovem morre ao ser atropelada por ‘rival’ em Santarém; desentendimento teria sido motivado por causa de namorado

Vítima identificada como Líbia Tavares dos Santos ainda foi arrastada por aproximadamente 300 metros no capô do veículo. Jussara Nadiny Cardoso Paixão foi presa em flagrante.

Um desentendimento por causa de um relacionamento amoroso resultou em morte em Santarém, no oeste do Pará. Uma jovem foi atropelada e acabou morrendo. A condutora do veículo é atual namorada do ex-namorado da vítima.

De acordo com informações da polícia, a vítima identificada como Líbia Tavares dos Santos estava em um bar quando foi vista pela rival Jussara Nadiny Cardoso Paixão.

Nesse bar, Jussara estaria criando conflitos com a vítima, as duas se desentenderam e Jussara jogou cerveja em Líbia. Não satisfeita com o desentendimento no bar, Jussara teria identificado o carro onde a vítima estava e voltou a persegui-la, xingando e buzinando.

Líbia desceu do veículo e foi para frente do carro que Jussara conduzia. Nesse momento a condutora acelerou o carro propositalmente para atropelar Líbia, segundo o que foi relatado pela polícia.

A vítima ainda conseguiu se segurar no capô do carro e foi arrastada por aproximadamente 300 metros até que Jussara freou o carro e Líbia caiu no chão, batendo a cabeça gravemente.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado, mas Líbia não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Jussara Nadiny Cardoso Paixão foi presa em flagrante e levada para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. A condutora do veículo poderá responder pelo crime de homicídio doloso.

Na manhã desta quarta-feira, a justiça homologou a prisão em flagrante de Jussara Nadiny. Na quinta (23) ela deve passar por audiência de custódia.

Velório

O corpo de Líbia Tavares dos Santos será velado a partir das 12h desta quarta (22) na igreja Assembleia Nova Aliança localizada na rodovia Everaldo Martins na comunidade São Brás, próximo ao cemitério Santa Izabel.

Delegado fala sobre atropelamento que resultou na morte de jovem em Santarém (Com informações do Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA).

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/02/2023/14:19:32

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...