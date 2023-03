Piloto de Novo Progresso-PA,preso com drogas no Mato grosso é encontrado morto na cadeia

Piloto de avião preso com drogas encontrado morto a suspeita é suicídio na prisão em Sinop.

A confirmação da morte do piloto Felipe Pacheco,chegou agora pouco para o Jornal Folha do Progresso,por familiares.

A informação de suicídio deve ser investigada, pela polícia,familiares não acreditam na versão.

Conforme o informações que vem Da imprensa, a versão é que ele se suicidou.

A versão contrária da familia que afirma “Vamos aguardar os exames de necropsia. É mesmo assim, ficam dúvidas”.

Ele estava em cela isolada.

Alguém poderia entrar lá e “suicida-lo” .

Nunca saberemos a verdade.

Entenda o caso

O avião foi intercpetado na pista de pouso após piloto pousar para reabastecer – reprodução Sinop Urgente

O piloto da aeronave preso com 462 kg de cocaína, no último domingo (26), no aeroporto municipal de Sinop, cometeu suicídio nesta terça-feira (28) na cela que estava confinado em isolamento, no presídio Osvaldo Florentino Leite (Ferrugem).

O homem, de 25 anos, era morador da cidade de Novo Progresso no estado do Pará.

Segundo fontes da reportagem, o detento foi encontrado enforcado em sua cela por um dos agentes penitenciários.

A aeronave era fretada por uma empresária do garimpo em Novo Progresso. Segundo o advogado da mulher, o piloto decolou sem autorização e ela não tinha nenhuma informação sobre o crime.

Conforme a Polícia Federal, o jovem receberia R$ 100 mil pelo transporte da droga.

O corpo do piloto foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde será realizada a necrópsia.

