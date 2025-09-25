180 países estão confirmados para a COP 30, garante vice-governadora

Foto:Reprodução | Anúncio foi feita durante coletiva, com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta quarta-feira (24)

Em Belém, a preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) avança com a confirmação de 180 delegações e mais de 49 mil credenciamentos. A vice-governadora Hana Ghassan Tuma e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacaram em coletiva de imprensa que os investimentos de R$ 1 bilhão são um legado para a cidade, com obras em saneamento, macrodrenagem e mobilidade urbana. A estrutura para o evento já está com 99% das obras concluídas, incluindo as áreas da Zona Azul e Zona Verde no Parque da Cidade.

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (24), no Parque da Cidade, em Belém, a vice-governadora e presidente do Comitê Estadual da conferência, Hana Ghassan Tuma, anunciou que já há 180 delegações confirmadas e mais de 49 mil credenciamentos para a COP 30. O evento contou também com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que esteve na capital paraense entre terça (23) e quarta (24) para acompanhar a estrutura e os preparativos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, marcada para novembro.

Ao lado de Rui Costa e do prefeito de Belém, Igor Normando, Hana destacou que os investimentos ultrapassam R$ 1 bilhão e frisou que foram planejados para deixar um legado duradouro.

“São muitos legados para a nossa cidade, porque são investimentos que não são para a COP, são investimentos para a população. Quando a COP passar, as obras vão continuar para as futuras gerações”, afirmou Hana Ghassan.

A vice-governadora ressaltou ainda que cada intervenção foi pensada para o dia a dia dos moradores. “É diferente de outros grandes eventos, em que foram construídos equipamentos sem uso posterior. Aqui, cada obra foi pensada em melhorar a vida. Quem chega em Belém já encontra uma outra cidade”, acrescentou.

Veja o que foi dito na coletiva sobre os legados da COP 30

Além das obras diretamente ligadas à conferência, Hana destacou que as intervenções estruturais em saneamento, macrodrenagem e mobilidade urbana trarão impactos permanentes para a população de Belém. “Com água, esgoto e obras que acabam com alagamentos, estamos valorizando a cidade e os imóveis da população, melhorando a infraestrutura”, disse.

Segundo a vice-governadora, o planejamento inclui ainda capacitação da mão de obra local. “Para um estado melhorar seu ranking de competitividade, precisa ter uma mão de obra capacitada. Por isso investimos em cursos de inglês e outras formações que vão permitir às pessoas gerar mais renda. Esse é o verdadeiro legado que estamos deixando”, afirmou.

Estrutura para a conferência está quase pronta

A coletiva ocorreu após dois dias de visitas técnicas da comitiva federal e estadual. Na terça-feira (23), os representantes vistoriaram a Zona Azul (Blue Zone) e a Zona Verde (Green Zone), no Parque da Cidade, que estão com 99% das estruturas concluídas. Também foram visitados hotéis e a Vila Líderes, que hospedará delegados da conferência e já está 90% finalizada. Após a COP 30, o espaço será utilizado como sede administrativa do governo do Pará.

Já nesta quarta, Rui Costa percorreu o Terminal Portuário de Outeiro, que receberá dois navios de cruzeiro para funcionarem como hotéis flutuantes durante a conferência. A equipe também fez o trajeto terrestre que será utilizado pelas delegações.

