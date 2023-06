1ª CIPAmb apreende mais de 30m³ de madeira em tora e serrada na região do Corta Corda, em Santarém

12 metros de madeira serrada e mais 25 metros de madeira em tora foram apreendidos pela 1ª CIPAmb — Foto: Divulgação

Apreensão ocorreu nesta quinta-feira (29), após uma denúncia de crime ambiental na PA-370.

Um caminhão carregado de madeira ilegal foi apreendido pela 1ª Companhia Independente de Polícia Ambiental (1ª CIPAmb) na região do Corta Corda em Santarém, oeste do Pará, nesta quinta-feira (29), após receber uma denúncia de crime ambiental na PA-370.

Quando a guarnição entrou no ramal dos seis, encontrou uma área onde havia uma área de desmatamento e exploração ilegal de madeira.

Cerca de 12 metros de madeira serrada e mais 25 metros de madeira em tora de castanheiras foram apreendidas.

Os policiais encontraram uma caminhonete equipada com rádio via satélite que era utilizada para avisar os madeireros da presença da polícia.

Fonte: g1 Santarém e região — PA

